Panichi allenerà Sinner è lui che ha costruito la macchina fisica di Djokovic Gazzetta

(Di venerdì 13 settembre 2024) Marcosarà il prossimo preparatore atletico di Jannik, manca solo l’ufficialità. Classe 1994,ha lavorato a fianco di numerosi atleti, tra cui, Bolelli e Fognini. Scrive ladello Sport: Tanti indizi riflessi, in attesa che, magari, anche le reciproche carriere possano rispecchiarsi negli identici bagliori di gloria. Nello staff tecnico di Janniksta infatti per approdare il preparatore atletico Marcoche per anni si è occupato dei muscoli di Novak. L’ufficializzazione non c’è ancora, ma è una questione formale, visto che dovrebbe già seguire il numero 1 al mondo nella trasferta in Cina per la doppietta dell’Atp 500 di Pechino (dal 26 settembre, dove Jannik difende il titolo) e del Masters 1000 di Shanghai, la settimana successiva.