Billboard Women In Music per la prima volta in Italia | premi e ospiti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano si conferma protagonista della scenaale internazionale, ospitando per lain Europa l’eventoIn, cerimonia promossa dall’omonima rivista americana. Curata dalla redazione die con la regia artistica di Gianlorenzo Mortgat, l’evento è in programma lunedì 16 settembre presso il Teatro Manzoni, con la conduzione di Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico, che accompagneranno il pubblico traazioni e performance inedite. “Sono molto felice di festeggiare le donne protagoniste dellaa in, nella bella Milano. Grazie aper aver reso possibile questa serata e per portare questo evento speciale in Europa per la. Brave tutte le donne e viva lana!” afferma Hannah Karp, DirettriceUS.