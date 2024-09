Accordo Pirelli-Bosch per sviluppare la tecnologia degli pneumatici intelligenti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) –annunciano di avere siglato undi sviluppo tecnologico congiunto che ha come obiettivo quello di creare nuove soluzioni software-based e funzionalità di guida grazie ai sensori installati nei, noti anche come sensori 'in-tyre'. Per gli automobilisti questo significa maggiore sicurezza, comfort, e sostenibilità, oltre che una migliore dinamica L'articoloperlaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?