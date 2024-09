Visnadi | Inter riparti da zero! Manchester City meglio fuori | ecco perché

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Giannifa il punto sulla situazione in casaconcentrandosi prima sulla lotta scudetto, poi sul debutto in UEFA Champions League. E su Sky Sport inserisce la Juventus come principale rivale dei nerazzurri. LOTTA SCUDETTO – Gianninon ha dubbi, la lotta scudetto sarà questione a due. E vede l’non così favorita come lo era lo scorso anno: «La Juventus è pronta per vincere lo scudetto, può lottare con l’e superarla. Lo scorso anno ci furono 19 punti di vantaggio, ma quest’anno non ci sono. Lo scorso anno i nerazzurri giocarono in modo fantastico, ma sotto questo aspetto Inzaghi riparte da. Ha bisogno che tutti gli offrano di nuovo lo stesso rendimento, il che non è scontato».