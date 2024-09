Quaranta all’ora a Pontenuovo ma l’ordinanza non si trova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pistoia, 12 settembre 2024 – “Non esistecomunale che istituisce il limite di 40 chilometri orari al, dunque tutte le multe fatte con l’autovelox in quel tratto sono illegittime”. Questa la conclusione a cui è arrivato un cittadino di Montale, dipendente della pubblica amministrazione e laureato in giurisprudenza, che per fare ricorso a una sua multa presa in quel tratto di strada si è preso la briga di inviare una serie di richieste al Comune di Pistoia, alla Provincia e alla Prefettura. Pur preferendo che non venga pubblicato il suo nome, il cittadino montalese ci ha fornito l’intera documentazione della fitta corrispondenza intercorsa tra lui e gli uffici pubblici interessati.