Pallanuoto A2 maschile la Evomet Vela Ancona sabato a Brescia con il podio nel mirino

Ancona – Quattro giornate alla fine della regular season, la Evomet Vela Ancona sabato (ore 15) fa visita al Brescia. La fotografia del campionato dice che i dorici sono quarti a un punto dalla terza, il Sori – che affronteranno in casa nell’ultima di campionato – mentre il Brescia è penultimo. Anconatoday.it - Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona sabato a Brescia con il podio nel mirino Leggi su Anconatoday.it – Quattro giornate alla fine della regular season, la(ore 15) fa visita al. La fotografia del campionato dice che i dorici sono quarti a un punto dalla terza, il Sori – che affronteranno in casa nell’ultima di campionato – mentre ilè penultimo.

Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato a Brescia. Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona a valanga sul Como. Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato al Passetto contro il Torino. Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela sabato al Passetto contro la Como Nuoto. Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela sabato al Passetto contro la Como Nuoto. Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato a Sori. Ne parlano su altre fonti

Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona a valanga sul Como - Mattatore del confronto Mattia Milletti con quattro reti personali, ma anche il fratello Tommaso e Pantaloni con tre ciascuno si segnalano nella tempesta di reti del Passetto ... (anconatoday.it)

Pallanuoto A2 maschile, ritorno al successo per la Evomet Vela Ancona, corsara a Camogli - Affermazione di misura per la squadra di coach Risso, che in formazione rimaneggiata - trascinata dal baby Dottori - trova ad un minuto dal termine la rete del definitivo 9-8 a certificare una vittori ... (anconatoday.it)

A2 M. Sabato 12 aprile la 19^ giornata. Programma e arbitri - Manca un mese alla fine della regular season del campionato di pallanuoto serie A2 maschile. Sabato 12 aprile è in programma la quartultima giornata, poi è prevista la sosta nel weekend di Pasqua, dop ... (federnuoto.it)