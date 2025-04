Giochi Ferrarese replica a Marchionna | Non ho mai dato l' ok al nuovo cronoprogramma

BRINDISI – Nessuno sgarbo istituzionale. Il nuovo cronoprogramma non è mai stato concordato con la struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo. Questi i punti chiave della replica del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, al sindaco di Brindisi.

