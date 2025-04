Auto finisce nel torrente soccorsi in azione

Auto è finita nel fiume a Rossiglione. È successo intorno alle 15.30 di giovedì 10 aprile 2025.Sul posto sono intervenuti Auto medica Golf 5, un'ambulanza della Croce Verde di Mele, i carabinieri e i vigili del fuoco anche con l'elicottero Drago.Articolo in aggiornamento

