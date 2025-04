Tre agenti sono stati aggrediti e feriti da un paziente al policlinico Umberto I

sono rimasti feriti, aggrediti da un paziente del policlinico Umberto I. L'episodio è avvenuto l'8 aprile, intorno alle 13. A darne notizia è Fabio Conestà, segretario generale del MOSAP: "Non possiamo più permettere che un solo agente debba affrontare situazioni di pericolo. Romatoday.it - Tre agenti sono stati aggrediti e feriti da un paziente al policlinico Umberto I Leggi su Romatoday.it Tre poliziottirimastida undelI. L'episodio è avvenuto l'8 aprile, intorno alle 13. A darne notizia è Fabio Conestà, segretario generale del MOSAP: "Non possiamo più permettere che un solo agente debba affrontare situazioni di pericolo.

Tre agenti sono stati aggrediti e feriti da un paziente al policlinico Umberto I.

