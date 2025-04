Fabrizio Corona assolto dall' accusa di estorsione con video hot

Fabrizio Corona è stato assolto dall'accusa di tentata estorsione per la minaccia di diffondere video sessuali di una 30enne del lodigiano. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Milano, Mario Morra, che ha accolto la richiesta degli avvocati Ivano Chiesa e Cristina Morrone. Per il giudice, il. Milanotoday.it - Fabrizio Corona assolto dall'accusa di estorsione con video hot Leggi su Milanotoday.it è statodi tentataper la minaccia di diffonderesessuali di una 30enne del lodigiano. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Milano, Mario Morra, che ha accolto la richiesta degli avvocati Ivano Chiesa e Cristina Morrone. Per il giudice, il.

