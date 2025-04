Maltempo di settembre e ottobre ecco la declaratoria per presentare domanda di indennizzo

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la declaratoria di eccezionalità relativa agli eventi alluvionali che hanno colpito l'Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024, provocando danni ingenti a edifici pubblici, abitazioni civili e imprese agricole. Si tratta di un passaggio formale.

