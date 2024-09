Palermo assolto il deputato Riccardo Gennuso Fi dall’accusa di estorsione per il caso della sala bingo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La V sezione del tribunale dihail, perché il fatto non sussiste,di. La Procura aveva chiesto la condanna del parlamentare di Forza Italia a 7 anni di carcere. Assolti anche il padre Giuseppe, la richiesta per lui era di 6 anni e 8 mesi, Leonardo Burgio, i pm avevano chiesto 6 anni 4 mesi e Antonino Bignardelli, per cui erano stati richiesti 6 anni e 5 mesi. Per Burgio e Bignardelli il tribunale ha dichiarato prescritta una ipotesi di truffa. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Claudio Gallina Montana e Mario Fiaccavento. La vicenda ruota attorno a unasubita da due dipendentinel rione Guadagna di, gestita daidal 2015.