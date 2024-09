Olimpiadi degli Scacchi al via domani a Budapest Presenti i big Italia per salire E c’è un pesante caso Russia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Si terranno a partire da(oggi c’è la cerimonia di apertura) le, che giungono alla loro quarantacinquesima edizione Open e trentesima femminile (anche se la numerazione è accorpata). La sede di quest’anno è, capitale dell’Ungheria, che ospiterà i Paesi in gara fino al 23 settembre. Presente larga parte dei big mondiali, tra cui Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, l’attuale numero 1 indiano Arjun Erigaisi e i due contendenti per il titolo mondiale, il detentore Ding Liren e lo sfidante D Gukesh, che si incontreranno a Singapore dal 20 novembre al 15 dicembre. Situazione più strana al femminile, dove, per un motivo o per un altro, mancano tutte le prime 8 del ranking mondiale. Si comincia dal mettere in chiaro l’ovvio: nonostante la presenza di Carlsen, la Norvegia non può certo definirsi favorita.