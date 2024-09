Medici di famiglia in città | Emergenza superata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Dalla metà della prossima settimana partirà a Pontedera la campagna di screening gratuito contro l’epatite C per la popolazione nata dal 1969 e il 1989, un servizio che passerà dal lavoro strutturato deidina generale. E poi a seguire il via alla campagna vaccinale antinfluenzale. La squadra deidia Pontedera, dopo gli ultimi anni di mare mosso e i diversi cambiamenti che ci sono stati, tra pensionamenti e nuovi arrivi, adesso è completa. Alle ultime due uscite, quelle della dottoressa Cecilia Del Papa e del dottor Rossano Caglieri sono seguiti gli arrivi del dottor Francesco Monardo e del dottor Federico Ciapparelli. Ha fatto il punto il responsabile dell’Aft, dottor Alessio Lambardi.