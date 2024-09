Caso Balani la perizia Assist alla difesa di Rossi | Slitta l’ora del delitto Adesso lui ha un alibi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Orlandi Vitalina, 18 anni fa, è stata strangolata "fra le ore 22 del 14 luglio 2006 e le ore 5 del 15". Quando cioè l’uomo che da 17 anni è in carcere a scontare l’ergastolo per quelaveva un. Anzi: proprio una delle prove schiaccianti per l’accusa nel primo processo potrebbe ora ribaltarsi e diventare un dato decisivo, sì, ma a suo favore. Ildell’omicidionon è quindi chiuso. Un grosso punto a favore dellalo segna infatti l’esito delladel professor Mauro Bacci, il medico legale incaricato dal presidente della Corte di appello di Perugia, Paolo Micheli, di stabiliredel decesso della donna trovata morta nel suo appartamento di via Battindarno alle 13 del 15 luglio 2006.