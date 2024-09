Maltempo Coldiretti | Tra serre e campi ko si contano i danni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Firenze, 9 settembre 2024 - L'ondata diabbattutasi sull'Italia non risparmia le campagne dove si segnalano gravissimitraallagati,distrutte e colture devastate, bloccando in alcuni territori anche la vendemmia, con i vigneti impraticabili per le operazioni di raccolta. A fare un primo bilancio degli effetti della perturbazione sull'agricoltura è la, con i tecnici delle strutture locali al lavoro per verificare i problemi causati nelle aziende. Tra i territori più colpiti c'è la Toscana dove pioggia, grandine e raffiche di vento oltre i 100 km orari hanno causatoalle produzioni agricole e alle strutture soprattutto nelle zone di costa e bloccato la vendemmia, secondo