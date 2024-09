La scomunica sul festival | Sulla cattedrale niente videomapping

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Accordi non rispettati". Con questa motivazione sabato la Diocesi di Macerata ha revocato l’autorizzazione alla proiezione delfacciata di San Giovanni. Una decisione a sorpresa che ha amareggiato l’autore del video, Luca Agnani, il direttore artistico di Artemigrante Marco Cecchetti e le tante persone che erano andate in piazza Vittorio Veneto per assistere allo spettacolo. La comunicazione è arrivata alle 19 di sabato dal segretario generale don Gianluca Merlini a Cecchetti. "La Diocesi aveva autorizzato una cosa, e invece ne è stata proiettata un’altra. È una questione di correttezza e di rispetto, ma non voglio fare polemiche" spiega don Gianluca, senza entrare nel merito del video.