Basket Eurolega | la Virtus travolge Milano e la estromette dalla corsa ai play-in

Virtus Segafredo Bologna gioca una gara pressoché perfetta e, nell’ultimo impegno casalingo della stagione di Eurolega, travolge 90-70 l’EA7 Emporio Armani Milano chiudendo definitivamente le porte di accesso ai play-in alla squadra di coach Ettore Messina. Libera dalla pressione del risultato, la formazione guidata da coach Dusko Ivanovic – al secondo sigillo europeo di fila – ha squadernato una prestazione da incorniciare sul piano della qualità e dell’intensità, sovrastando una Milano che non è di fatto mai riuscita ad entrare in partita e che nella ripresa, quando è rimasta orfana di Shavon Shields, messo fuori dai giochi da un problema all’inguine, si è sciolta come neve al sole precipitando addirittura fino al -25. Sugli scudi per i bianconeri, che hanno ricevuto un eccellente contributo dagli uomini in uscita dalla panchina (56 punti contro i 34 della panchina milanese) e hanno vinto 36-25 la battaglia a rimbalzo), Matt Morgan con 16 punti, capofila di un quintetto di bianconeri finiti in doppia cifra (14 punti per Toko Shengelia e 13 a testa per Clyburn e Zizic). Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: la Virtus travolge Milano e la estromette dalla corsa ai play-in Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 4 aprile 2025 – LaSegafredo Bologna gioca una gara pressoché perfetta e, nell’ultimo impegno casalingo della stagione di90-70 l’EA7 Emporio Armanichiudendo definitivamente le porte di accesso ai-in alla squadra di coach Ettore Messina. Liberapressione del risultato, la formazione guidata da coach Dusko Ivanovic – al secondo sigillo europeo di fila – ha squadernato una prestazione da incorniciare sul piano della qualità e dell’intensità, sovrastando unache non è di fatto mai riuscita ad entrare in partita e che nella ripresa, quando è rimasta orfana di Shavon Shields, messo fuori dai giochi da un problema all’inguine, si è sciolta come neve al sole precipitando addirittura fino al -25. Sugli scudi per i bianconeri, che hanno ricevuto un eccellente contributo dagli uomini in uscitapanchina (56 punti contro i 34 della panchina milanese) e hanno vinto 36-25 la battaglia a rimbalzo), Matt Morgan con 16 punti, capofila di un quintetto di bianconeri finiti in doppia cifra (14 punti per Toko Shengelia e 13 a testa per Clyburn e Zizic).

