Superman & Lois 4 | lo showrunner annuncia un cameo di un importante personaggio dei fumetti DC

(Di domenica 8 settembre 2024) The CW ha rilasciato i titoli e le descrizioni ufficiali dei primi due episodi della quarta stagione di, offrendo approfondimenti sulla battaglia dell'Uomo d'Acciaio contro Doomsday e anticipando un. Abbiamo recentemente appreso chetornerà per la sua quarta e ultima stagione un po' prima del previsto, il 7 ottobre, e The CW ha appena condiviso le descrizioni ufficiali delle prime due puntate. La prima si intitola "The End; The Beginning" e la trama recita: "(Tyler Hoechlin) è bloccato in una brutale battaglia con il mostro di Luthor;(Elizabeth Tulloch) e i ragazzi corrono contro il tempo per salvare il Generale Lane (Dylan Walsh)". Gregory Smith ha diretto l'episodio scritto da Brent Fletcher e Todd Helbing. Il secondo episodio si intitolerà "A World Without",