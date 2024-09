Nazionale Ricci | 3-1 alla Francia indimenticabile come vittoria allo Juventus Stadium

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) “Non mi devo sentire e non mi sento il regista titolare. Sofunziona il calcio: basta poco per tornare indietro. Bisogna pensare partita dopo partita e cercare di migliorare sempre”. Queste le parole di Samuele, tra i migliori contro lain Nations League con la maglia della, intervistato dGazzetta dello Sport: “Rimarrà una seratainsieme all’esordio inseconda partita con l’Empoli in A. Per un ragazzome giocare questi incontri è tanto, anche se so che devo crescere ancora”. E ancora: “Per me negli ultimi anni inconsciamente ci siamo sentiti inferiori alle altre nazionali. Diciamo che il 3-1 alaè stata la rivincita di tutto l’ambiente e di tutta l’Italia dopo l’Europeo. Stiamo lavorando bene e stiamo creando un bel gruppo, adesso bisogna avere continuità”.