Slovenia-Austria maglia da titolare per Vidovsek | è un ex secondo portiere della Reggina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) Non solo Francia-Italia, la serata di Nations League ha regalato altre indicazioni. Nel gruppo 3 sono scese in campo, la sfida è stata equilibrata e si è conclusa sul risultato di 1-1. Lapassa in vantaggio grazie ad un gol realizzato da Benjamin Sesko su calcio di rigore. La reazione dell’si concretizza al 28? grazie al pareggio del centrocampista Konrad Laimer. In porta un exIn porta non è passata inosservata la presenza di Matevz, estremo difensore sloveno classe 1999. Il suo nome non è nuovo per il calcio italiano: è stato, infatti, ilnella stagione 2018/2019. In carriera ha indossato anche la casacca dell’Agia Napa e attualmente è ildell’Olimpia Lubiana. L'articolodaper: è un exCalcioWeb.