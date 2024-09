Salasso tra i filari | Assicurazioni sempre più care È l’unica difesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) "E’ fatica lavorare in campagna, è fatica", dice Fabrizio Ganzarolli, 15 ettari di terra a ridosso di Ferrara, oltre via Bologna, la strada porta a San Martino. La lancetta della rabbia è il clima folle. Guarda a ritroso nel tempo. Basta poco, un po’ di mesi, qualche anno. Era il 2023, la gelata di aprile si mangia il raccolto. Poi la grandine. Una prima volta, con chicchi come noci, una seconda in piena estate. Anche nel 2024, quest’anno, le cose non vanno meglio. Le fragole le ha raccolte in fretta e furia, per non farle marcire nel fango giorni e giorni con pioggia a catinelle. Adesso c’è il sole, allo zenit della disperazione. E’ siccome piove sul bagnato,più incerti sono i ristori epiù certi gli aumenti delleagricole.