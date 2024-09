Motogp Aragon è lontana per Marquez | Con la caduta ho rovinato il weekend

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Misano Adriatico, 7 settembre 2024 –sembra. Il dominio di una settimana fa ha lasciato spazio a un nuovo errore, che può essere decisivo. Marcpartirà solo nono in griglia, risultato frutto di unanella Q2 nel giro che lo avrebbe portato a giocarsi una posizione tra prima e seconda fila, quindi con possibilità di lottare per il podio in Sprint Race e gara. Ma la Moto gp di oggi somiglia, per certi versi, alla Formula 1 e partire davanti è fondamentale per non perdere terreno in avvio e surriscaldare le gomme. Puntare al podio partendo da nono è quasi impossibile e anche nella Sprintha dovuto accontentarsi del quinto posto, tra l'altro con un sorpasso all’ultimo giro su Pedro Acosta. Di fatto, quellaal sabato rischia di averl’intero fine settimana del pilota di Cervera.