Louis Vuitton Cup ko a sorpresa con Ineos Britannia e 1 posto aritmetico rimandato per Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) En plein sfumato. Giornata di attesa e di rimandi per. Una vittoria e una sconfitta nella penultima giornata dellaVitton Cup: batte American Magic alla perfezione, ma perde acontro– per un errore in partenza – nel settimo match race. Con questa sconfitta, il primonel Round Robin è posticipato a domani (domenica, 8 settembre), ultima e decisiva giornata del torneo di Barcellona. Il resoconto della giornata Contro Alinghi per blindare la prima posizione: questo l’obiettivo didopo una giornata di luci e ombre. Era cominciato nel migliore dei modi il match race odierno con la sesta vittoria (su sei gare disputate) conquistata contro American Magic: dopo un inizio equilibrato,ha fatto la differenza dal secondo lato di poppa in poi. Senza sbagliare più nulla.