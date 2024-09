Ho la pelle d’oca! | McTominay al Maradona l’emozionante video e le prime parole dello scozzese

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) La SSC Napoli ha pubblicato unsu YouTube che mostra leore di Scottda nuovo calciatore azzurro. Scottè diventato questa estate un nuovo calciatore del Napoli. Il colpo messo a segno dagli azzurri è stato di livello, portando all’ombra del Vesuvio un giocatore di grande esperienza e personalità dal Manchester United. Antonio Conte non ha ancora avuto modo di lavorare con lui, visto che la chiamata della Scozia ha portato subito via il centrocampista classe ’96. Al rientro dalla sosta, però, l’allenatore del Napoli dovrà prontamente capire in che modopotrà inserirsi all’interno delle gerarchie azzurre. Nel frattempo, l’impatto con la città è stato molto positivo: il canale YouTube ufficiale della SSC Napoli ha pubblicato unche riguarda proprio leorea Napoli.