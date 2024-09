Chi è Ça?la Demir Banu l’attrice di Endless Love | carriera vita privata e l’ex Kadir Alkan

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Ça?laè nota al pubblico televisivo appassionato di serie turche.interpreta il ruolo diAkmeriç in(Kara Sevda). Nata nel 1992 a Bursa, una delle più grandi città della Turchia situata nella regione di Marmara, Ça?laha iniziato la suanel mondo dello spettacolo come modella. La sua bellezza naturale e il suo portamento elegante l’hanno rapidamente portata sotto i riflettori, ma è stata la passione per la recitazione a definire il suo percorso professionale. Dopo aver studiato recitazione e perfezionato le sue abilità, Ça?la ha fatto il suo ingresso nel mondo delle serie TV turche, un settore in forte espansione e sempre più apprezzato a livello internazionale. È però con il ruolo diin(Kara Sevda in originale) che Ça?laha ottenuto il riconoscimento internazionale.