Uccise la moglie la cerca ancora È il pensiero fisso ogni mattina L’attesa dell’Assise alla Casa Pia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Serenella è il suo, il vuoto che non potrà più colmare. Il primomattino al risveglio. E il dolore è come un macigno, piombato in un sabato di giugno,vigilia della Giostra, nella vita di due sposi che a luglio scorso avrebbero festeggiato cinquant’anni di matrimonio. Ma quel colpo di pistola in una sera d’inizio estate ha spezzato tutto. Alessandro Sacchi, 80 anni, è accusato di omicidio volontario con l’aggravante del vincolo familiare. Dopo un periodo in carcere, il giudice ha disposto il trasferimento in una struttura protetta, come chiesto dai legali della difesa, Piero Melanio Graverini e Stefano Sacchi, col placet del pm Marco Dioni. Per lui si sono aperte le porte dellaPia, dove l’anzianodi ricostruire i pezzi di una vita saltata in aria.