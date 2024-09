McTominay-Gilmour e il ritorno di Folorunsho | Conte cambia il centrocampo del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 6 settembre 2024)e il reintegro dino le gerarchie del. Anguissa e Lobotka non più intoccabili Ildelsi prepara a una metamorfosi. Con l’arrivo di, e il reintegro di, Antoniosi trova di fronte a nuove e intriganti opzioni tattiche. Ilazzurro finora In questo avvio di Serie A,ha schierato ilcon un 3-4-2-1, affidando le chiavi dela Lobotka e Anguissa. Dopo il passo falso di Verona, gli azzurri hanno conquistato 6 punti contro Bologna e Parma, con Anguissa decisivo nell’ultima vittoria.: gli scozzesi scalpitano I nuovi acquisti non vedono l’ora di mettersi in mostra. Nella recente sfida tra Scozia e Polonia, entrambi hanno trovato la via del gol, mandando un chiaro messaggio a