LIVE Francia-Italia 1-3 Nations League calcio in DIRETTA | Dimarco Frattesi e Raspadori travolgono la nazionale transalpina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.42 L’vince una partita che alla vigilia sembrava praticamente impossibile. Al gol lampo di Barcola, il gioco corale vince sui singoli.protagonisti di questa grande vittoria. 96? Finisce la partita,1-3. 94? Manca solo un minuto. 92? Koné dalla distanza sfiora il secondo palo. 90? Cinque minuti di recupero. 88? Kean prova a far salire la squadra. 86?che copre bene in difesa. 84?che non riesce a rendersi pericolosa. 82?che controlla bene in questo finale di partita. 80? Sarà importante la velocità di Kean in questo finale di partita. 78? Dentro Brescianini e Kean, fuorie Retegui nell’. 76? Entrano Thuram, Zaire Emery e Koundé, escono Griezmann, Kanté e Clauss nella