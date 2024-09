L’Italia riparte dalla Nations League | c’è subito la Francia e Spalletti prepara la rivoluzione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Abbiamo lasciato la Nazionale a Berlino, surclassataSvizzera, incapace di incidere, spenta e disastrata. Dopo tre mesi, la ritroviamo al Parco dei Principi di Parigi, dove inizia un nuovo percorso, quello della ben poco prestigiosa – ma in fin dei conti molto utile per diversi motivi –. Dopo la delusione agli Europei, gli azzurri ripartono, un crash test di quelli che contano per capire se c’è un futuro per questo progetto: un risultato positivo darebbe una spinta niente male a un’Italia a caccia di certezze, di personalità e anche di un abito tattico e degli interpreti giusti.