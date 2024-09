La mamma di Draper | Il tennis è uno sport brutale non puoi mai fermarti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024) La madre di Jack, Nicky, ha raccontato in un’intervista alla Bbc la crescita di suo figlio, parlando anche della semifinale dell’Us Open contro Jannik Sinner. Ladi: «Ilè uno, nonmai» «Non sarò a New York, ma guarderò il match dal divano con il nostro cane e un bicchiere di vino. Ogni partita l’ho vista così, con mio padre, imprecando, saltando sul divano, battendo le mani» ha dichiarato. Era allenatrice die la sua è una famiglia che vive di questo: il figlio Ben è agente di suo fratello Jack, mentre l’ex marito, Roger, è stato amministratore delegato della LawnAssociation (organo nazionale di governo delin Gran Bretagna) fino al 2013. Su Sinner e l’amicizia col figlio ha raccontato: «Penso che siano buoni amici in realtà.