Picchia e poi rapina un coetaneo Bottino da 340 euro Denunciato 19enne in provincia di Latina

(Di giovedì 5 settembre 2024) In data 4 settembre a Priverno (LT), i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un cittadino egiziano, classe 2005, senza fissa dimora in Italia. L’uomo è accusato di aver aggredito un connazionale lo scorso 21 luglio, obbligandolo a consegnare del denaro contante dopo un violento scontro. L’aggressione L’episodio risale al 21 luglio 2024, quando l’indagato, alla guida di un’automobile, ha aggredito un connazionale che stava camminando a piedi per le vie di Priverno. Dopo averlo colpito al volto e all’addome, lo ha costretto a consegnare la somma di 340. L’intervento dei Carabinieri Grazie all’attività investigativa dei Carabinieri di Priverno, l’aggressore è stato identificato e deferito in stato di libertà.