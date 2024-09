Non sono diventato scemo Del Debbio si presenta in studio così | siluro contro Maria Rosaria Boccia | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) A riempire fino all'ultimo pertugio il dibattito mediatico è il caso Gennaro Sangiuliano-, la vicenda che ha fatto finire nel polverone il ministro della Cultura e le continue accuse di quella che lo stesso Sangiuliano ha confessato essere stata la sua amante. Tra gli ultimi capitoli, l'intervista del ministro al Tg1, alla quale lareplicava in tempo reale sui social. Dunque, si apprende che la 41enne di Pompei rilascerà due interviste, a La Stampa e a In Onda, il programma di La7. Due interviste a due media d'area, vicini alla sinistra. Insomma, il caso rischia di ingrossarsi ulteriormente. Ed in questo contesto, ovviamente, Paolo Delnon può che dedicare la sua trasmissione alla vicenda. Si parla del programma 4 di Sera, la puntata è quella di mercoledì 4 settembre, la sera dell'intervista a Sangiuliano al Tg1.