Il tramonto la crociera e la poesia La nuova sfida ideata dai Mitilanti

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un poetry alesplorando la porzione di mare tra La Spezia, Lerici, Porto Venere e l’isola Palmaria. Uno spettacolo di, insul Golfo dei Poeti, che ihanno organizzato per domani, venerdì, in collaborazione con la Navigazione Golfo dei Poeti. È la cruise edition del ‘Senti che Muscoli Sp’, un’edizione speciale del poetry slam che prevede 6 dei migliori performer italiani arsi secondo le seguenti regole: testi propri, tre minuti a testa, solo corpo e voce (niente basi musicali o costumi di scena), chi vince lo decide il pubblico. Per candidarsi come poeti in gara inviare una mail a sentichemuscolislam@gmail.com. Si parte alle 19.30 dalla Passeggiata Morin per una ‘di’ che durerà un paio d’ore, ascoltando componimenti in versi e degustando un ottimo aperitivo.