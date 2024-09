Beretta Narp ecco il nuovo fucile d’assalto sviluppato con l’esercito italiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo il successo e l’interesse destato a inizio anno alla Defence and Security Equipment International (Dsei) di Londra, all’Esposizione internazionale dell’industria della difesa (Mspo) di Kielce, in Polonia, in corso in questi giorni, continua il percorso di lancio e presentazione della nuova piattaforma di fuciliNew Assault Rifle Platform () della. Per utilizzare le parole della storica Fabbrica d’Armi italiana, il“è adatto ad ogni tipo di operatore offrendo controlli ambidestri e simmetrici, la possibilità di installare diverse tipologie di calcio (telescopico, pieghevole, collassabile), nonché impugnature e calcioli brevettati che consentono una maneggevolezza eccellente ed una transizione veloce in ogni circostanza di impiego”.