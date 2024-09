Louis Vuitton Cup le previsioni meteo dopo la tempesta | torna il sole ma incertezza vento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare le regate odierne dellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Pioggia e fulmini stanno caratterizzando la giornata a Barcellona, dunque l’intero programma è stato slittato di un giorno. Si tornerà in acqua giovedì 5 settembre a partire dalle ore 14.00, Luna Rossa se la dovrà vedere con i francesi di Orient Express per difendere la propria imbattibilità nel round robin e rafforzare il primo posto in classifica generale. Leper domani parlano dipieno con temperature di 23 °C, ma le indicazioni riguardanti illasciano parecchie perplessità visto che la fascia preannunciata è troppo ampia: minime di 3 e massimo di 18 nodi.