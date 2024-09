Si è spenta Marisa Bestetti Vicesindaco per due legislature

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Vasto cordoglio ha suscitato nel mondo della politica del distretto ceramico, la notizia della scomparsa di Maria Luigia, per tutti la ‘’. Una donna forte e battagliera, con la passione per la politica tra le file dello storico Psi, quel partito socialistica di impronta craxiana, del nostalgico garofano rosso., persona gentile e riservata, per suo desiderio, ha voluto che la notizia della morte fosse resa pubblica a funerali avvenuti, con funerali che si sono svolti in forma strettamente privata. L’anziana si è arresa all’età di 90 anni, lasciando il marito Mirko Montanari, la figlia Antonella con Marco e il nipote Ivan. Famiglia, lavoro e politica sono stati peruna ragione di vita, impiegata come capoufficio per molto tempo alla storica concessionaria d’auto Fiat della ’Biagini & Mailli’, dove oggi sorge un supermercato.