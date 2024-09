Partite al Sinigaglia domani si decide

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Anche se non si giocava nessuna partita ieri lo Stadioera blindato, per la prova generale in vista del primo impegno casalingo del Como che il prossimo 14 settembre alle 15 dovrebbe scendere in campo contro il Bologna. Dalle 7 del mattino in tutta l’area attorno allo stadio è scattato il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata, poi prorogato in serata per altre 24 ore, fino alla mezzanotte di oggi. Nell’area sono state montate le barriere mobili per dividere le tifoserie in ingresso allo stadio e permettere agli spettatori della curva e dei distinti di accedere ai loro posti. Il test misuravano l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e anche il tempo impiegato per montarli e smontarli, un’attività che a regime di dovrà essere ripetuta ogni volta che il Como giocherà in casa.