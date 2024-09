Pallanuoto il ct Campagna propone l’abolizione del pareggio e i rigori anche in Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Trovare una soluzione. Un po’ come era accaduto per la Nazionale italiana di calcio negli anni ’90, la maledizione deiha colpito il Settebello. Quanto accaduto nelle ultime Olimpiadi di Parigi, al di là del vergognoso arbitraggio nella partita contro l’Ungheria, ha dato seguito a questa tendenza estremamente negativa dai quattro metri. Sconfitte inaicome nella finale dei Mondiali con la Croazia in quel di Doha a febbraio, al pari di quella della competizione iridata a Budapest 2022 contro la Spagna. A chiudere il cerchio (quarto negli ultimi tre anni), c’è stato il ko del 2023, nei quarti dei Mondiali di Fukuoka contro la Serbia. Ecco che si può giustificare una proposta da parte del CT Alessandro