Jabil Marcianise muro contro muro tra azienda e sindacati L’azienda | Chiusura sito o cessione

(Di martedì 3 settembre 2024) Caserta. Ancora una fumata nera sulla vertenza dello stabilimentodi. Al Ministero del Lavoro a Roma, dove ieri si è svolta un ennesimo tavolo tecnico, il vice-presidente diEuropa Bruno Soler, al cospetto deiterritoriali e nazionali, di Confindustria Caserta, dei funzionari del Lavoro e del Mimit, ha ribadito la volontà, annunciata per la prima volta ad aprile scorso, di cessare l’attività a, dove sono impiegati 420 lavoratori, e in alternativa di cedere il ramo d’con i dipendenti ad una nuova società, la Tme Assembly Engineering Srl, newco costituita dalla Tme,di Portico di Caserta, e da Invitalia, società del Mef (Ministero Economia e Finanze). Una soluzione quest’ultima, già bocciata nelle scorse settimane da lavoratori e, ma che sembra però l’unica strada realmente percorribile per salvare 420 posti di lavoro.