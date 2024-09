Sky Sport | La ' Domenica Perfetta' con Ascolti Record per la Ferrari a Monza Serie A e MotoGP

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Grandiper la “” nella Casa dellodi Sky, con tanti eventi live tra motori, calcio, tennis e vela. In particolare, ottimi risultati per la Formula 1: la vittoria dellacon Charles Leclerc al Gran Premio d’Italia a, live dalle 15 su Sky e TV8, con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Genè, Roberto Chinchero, Nico Rosberg, Matteo Bobbi, Mara Sangiorgio ha ottenuto nel complesso 3 milioni 766 mila spettatori medi, con il 31,7% di share TV complessivo. Nello specifico, su Sky la gara ha ottenuto un ascolto di 1 milione 419 mila spettatori medi in Total Audience*, con l’11,2% di share TV, mentre in chiaro su TV8 è stata vista da 2 milioni 347 mila spettatori medi, con il 20,6% di share TV. Da segnalare anche gli studi di approfondimento con Davide Camicioli, Vicky Piria e Ivan Capelli.