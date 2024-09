Rugby in carrozzina il Giappone conquista la medaglia d’oro alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si è concluso oggi a Parigi il torneo di wheelchair2024. Dopo cinque giorni di partite, dunque, oggi sono statee Stati Uniti a sfidarsi nella finale del torneo che, ricordiamo, è misto, vi sono due atleti sia uomini sia donne. Ecco come è andata l’ultima giornata. Si è iniziato con la finale per il terzo posto e che vedeva di fronte Australia e Gran Bretagna. Le due formazioni durante lehanno dimostrato di equivalersi e anche questa sfida non ha deluso le aspettative. Australiani e britannici hanno risposto colpo su colpomarcature avversarie, con il primo quarto che si è chiuso sull’11-11 e il primo tempo ha visto le squadre andare al riposo sul 22-22, in un quarto speculare al primo.