Ius scholae Forza Italia annuncia un ddl | Ma prima lo condivideremo con gli alleati Che irridono Tajani | La sua è una cotta estiva

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo un’estate passata a cavalcare il tema sui giornali e nei salotti tv, dasi è deciso di scendere nel concreto: la proposta di legge sullo iusarriverà. Secondo quanto riferito all’Ansa da “autorevoli fonti” del partito, il segretario e vicepremier Antonioha dato mandato ai capigruppo alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, di mettere a punto una “proposta organica” sulla riforma della cittadinanza, argomento tornato al centro del dibattito dopo le medaglie conquistate alle Olimpiadi di Parigi da atletini di seconda generazione. Se non fosse ancora chiaro, però, i berlusconiani non hanno nessuna intenzione di mettere a rischio il governo per la loro nuova battaglia: il testo, infatti, verrà “condiviso con gli” ancordi essere depositato in Parlamento, chiarisce il portavoce azzurro Raffaele Nevi.