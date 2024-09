Il commissario Angelici ai saluti Omaggio delle Volanti in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo quarant’anni al servizio del Paese, va in pensione il commissiario capo Valter, capo della Squadradella Questura di Macerata. Sabato scorso, indella Libertà,è stato salutato dai colleghi, dal questore Gianpaolo Patruno, daldi Polizia di Stato Jacopo Di Francesco e dal comandante della polizia locale Danilo Doria. Proprio le sue, nell’ultimo giorno di lavoro, hanno voluto salutare ilcapo incon sirene e lampeggianti. Entrato in polizia nel 1984 come ausiliario alla questura di Roma, nel corso degli anniha cambiato vari uffici e città, ricoprendo diversi ruoli nell’amministrazione fino al supermento del concorso da vicenel 2018. Tra gli incarichi più importanti ricoperti negli anni, quelli di vice capo di gabinetto e dirigentedi Macerata.