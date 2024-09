Festival cinematografici da esplorare in Europa – Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 1 settembre 2024) Con l’arrivo disi inaugura una nuova stagione, non soltanto dal punto di vista atmosferico ma anche – e soprattutto – simbolico. Per moltisancisce l’inizio del nuovo anno, con la consueta lista di propositi per i mesi a venire, e la fatica del riprendere i ritmi quotidiani. Altri invece vivono il mese come l’ultimo colpo di coda dell’estate, spesso approfittando della bassa stagione e del progressivo calo delle temperature per viaggiare e godersi le ferie.