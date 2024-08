Via a nuovi bonus per assunzioni di donne giovani e nel Sud | gli incentivi dal 1 settembre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024) Da domenica 1e fino al 31 dicembre 2025 saranno disponibilipere per lenelle Zone Economiche Speciali (Zes) del Mezzogiorno. Questiriguardano lea tempo indeterminato e prevedono un esonero totale dai contributi previdenziali per due anni. Gli importi degli, stabiliti dal decreto Lavoro-Coesione approvato poco prima del primo maggio e convertito in legge all’inizio di luglio, variano tra 500 e 650 euro al mese.: le regole Per incentivare l’occupazionele stabile, il Decreto Coesione prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumonounder 35, ossia persone che non hanno ancora compiuto 35 anni e che non hanno mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 1°2024 al 31 dicembre 2025.