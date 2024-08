Juventus-Roma | Motta sceglie Mbangula ipotesi Baldanzi per De Rossi Probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Torino, 31 agosto 2024 - Laper confermarsi a punteggio pieno e in vetta alla classifica. Laper scuotersi dopo aver ottenuto appena un punto nelle prime due uscite. All'Allianz Stadium va in scena uno dei big match della terza giornata di serie A, ossia quello fra i bianconeri di Thiagoe i giallodi Daniele De. I precedenti Soltanto contro l’Inter, laha disputato più partite (182) e collezionato più vittorie (87) che contro lain serie A: 180 finora le gare disputate contro i giallo, per un bilancio di 86 successi, 42 sconfitte e 52 pareggi. Inoltre, le due squadre della capitale sono quelle a cui i bianconeri hanno rifilato più reti nella competizione: 286 alla Lazio e 277 ai giallo