Elon Musk e il suo X vengono oscurati in Brasile | ecco perché

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 31 agosto 2024) Tutto nasce da una contestazione per alcuni account di estrema destra, ma ci sarebbe anche dell’altro imputato all’imprenditore americano Ilfa sparire X didal web. Una decisione che ha fatto discutere e sta facendo discutere non poco, anchedal nulla gli utenti che usavano X, all’improvviso non hanno più potuto postare nulla. Il magnate americano e proprietario di X deve contrastare l’oscuramente del suo social per tutto il(Ansa Foto) Cityrumors.itTutto questola Corte Suprema brasiliana ha emesso un provvedimento ordinando il blocco immediato in tutto il paese del social network Xsi riferisce a una disputa che va avanti da alcuni mesi fra il proprietario di Xe il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes.