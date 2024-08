De Gregori ‘parla’ e incanta Perugia col valzer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)- Francesco Deche incita il pubblico ad alzarsi in piedi e ballare il– "che è un ballo semplice semplice, dai" – da queste parti non si era mai visto. Eppure, l’altra sera al Barton Park di(cornice ideale e ricolma di persone che attendevano la sua voce poetica) il cantautore romano lo ha fatto: è apparso empatico, lontano dal suo proverbiale ‘distacco’ verso il pubblico. Un pubblico che lo adora ma che ha imparato ad essere rispettoso dei modi e dei tempi del Principe. E invece è stato lui ad annunciare che c’erano delle novità in questo concerto. “La prima – ha detto – è che parlo e spiego i miei pezzi (e così abbiamo scoperto chi è ‘Culo di gomma, famoso meccanico’). La seconda è che farò canzoni magari meno conosciute, ma che amo molto”.