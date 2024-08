Tanti i ballottaggi in vista del primo derby

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si avvicina l’ora del big match. La Vigor è attesa da un banco di prova davvero impegnativo: l’Ancona. La sfida di Coppa Italia contro i dorici, domenica alle 18.30 al "Bianchelli", sfugge da ogni pronostico, ma è indubbiamente un’occasione preziosa per mister Clementi che avrà la possibilità di conoscere meglio il livello di preparazione della sua squadra a pochi giorni dall’inizio del campionato. A oggi Tomba e Mancini sono recuperati, ma è improbabile che il tecnico decida di rischiarli. Molto più plausibile la scelta di Rotondo, il centrale di Senigallia è tornato nella sua città con un bagaglio di esperienza non di poco conto, dopo una stagione da protagonista in Eccellenza, e nel corso del precampionato i miglioramenti si sono visti.